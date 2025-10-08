Рязань
В Рязани на неделю ограничат движение на улице Соборной
В связи с проведением работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей от дома № 22 до дома № 34-а по Соборной улице, будет ограничено движение транспорта на перекрестке автомобильных дорог улиц Ленина, Семинарской и Соборной с закрытием движения транспорта по Семинарской улице и с закрытием трех полос движения по Соборной улице в сторону площади Ленина с 10.00 9 октября до 23.00 15 октября. На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. Администрация просит рязанцев учитывать информацию при планировании своего маршрута.

