В Рязани на неделю ограничат движение на улице Соборной

В Рязани на неделю ограничат движение на улице Соборной. Об этом сообщает мэрия.

В связи с проведением работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей от дома № 22 до дома № 34-а по Соборной улице, будет ограничено движение транспорта на перекрестке автомобильных дорог улиц Ленина, Семинарской и Соборной с закрытием движения транспорта по Семинарской улице и с закрытием трех полос движения по Соборной улице в сторону площади Ленина с 10.00 9 октября до 23.00 15 октября.

На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. Администрация просит рязанцев учитывать информацию при планировании своего маршрута.