Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
14°
Чтв, 09
16°
Птн, 10
13°
ЦБ USD 81.55 -0.38 09/10
ЦБ EUR 94.94 -0.73 09/10
Нал. USD 81.82 / 82.00 08/10 18:15
Нал. EUR 96.00 / 97.34 08/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 050
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 836
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 826
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 116
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России введут оплату парковок цифровыми рублями

В России введут оплату парковок цифровыми рублями. Презентация проекта ВТБ состоялась на FINOPOLIS 2025.

По словам экспертов, в перспективе можно будет оплачивать парковки при помощи приложения банка, создавая смарт-контракты с третьей формой рубля — автоматизированные сделки, которые будут срабатывать при наступлении различных условий. Например, при заезде автомобиля на парковку: система автоматически считает номер автомобиля и начнет рассчитывать время использования по актуальному тарифу, который может меняться в зависимости от длительности пребывания, времени суток или загруженности площадки. При выезде автомобиля с парковки контракт будет автоматически исполнен, и с пользователя будет списана необходимая сумма в цифровых рублях.

«Смарт-контракты — уже привычная рутина для бизнеса, но они могут значительно экономить время и избавлять от лишних хлопот каждого из нас, сокращая время на повседневные задачи. А в сочетании с технологией цифрового рубля все становится еще проще и прозрачнее. Пример с парковкой показывает: больше не нужно искать паркомат и стоять в очереди к нему, устанавливать приложение, сохранять парковочный талон или сканировать чеки на выезде. Смарт-контракт после выезда с парковки позволяет автоматически подсчитать и списать плату с учётом времени и других условий — без терминалов, карт и приложений и даже если абонент вне сети. Кроме того, смарт-контракт „серийный“: он запомнит эту парковку и активизируется при следующем визите», — говорит старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.