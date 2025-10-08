В России введут оплату парковок цифровыми рублями

В России введут оплату парковок цифровыми рублями. Презентация проекта ВТБ состоялась на FINOPOLIS 2025.

По словам экспертов, в перспективе можно будет оплачивать парковки при помощи приложения банка, создавая смарт-контракты с третьей формой рубля — автоматизированные сделки, которые будут срабатывать при наступлении различных условий. Например, при заезде автомобиля на парковку: система автоматически считает номер автомобиля и начнет рассчитывать время использования по актуальному тарифу, который может меняться в зависимости от длительности пребывания, времени суток или загруженности площадки. При выезде автомобиля с парковки контракт будет автоматически исполнен, и с пользователя будет списана необходимая сумма в цифровых рублях.

«Смарт-контракты — уже привычная рутина для бизнеса, но они могут значительно экономить время и избавлять от лишних хлопот каждого из нас, сокращая время на повседневные задачи. А в сочетании с технологией цифрового рубля все становится еще проще и прозрачнее. Пример с парковкой показывает: больше не нужно искать паркомат и стоять в очереди к нему, устанавливать приложение, сохранять парковочный талон или сканировать чеки на выезде. Смарт-контракт после выезда с парковки позволяет автоматически подсчитать и списать плату с учётом времени и других условий — без терминалов, карт и приложений и даже если абонент вне сети. Кроме того, смарт-контракт „серийный“: он запомнит эту парковку и активизируется при следующем визите», — говорит старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.