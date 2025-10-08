В России предложили запретить путешествия в страны НАТО в период СВО

По мнению председателя общественного движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова, это позволит предотвратить использование средств россиян для поддержки киевского режима. Он также подчеркнул, что посещение стран НАТО может представлять опасность для граждан, так как их могут арестовать, завербовать или попытаться повлиять на их взгляды и убеждения. Резяпов отметил, что исключения будут сделаны для тех, кто выезжает на лечение или для посещения близких. Предложение будет направлено в Государственную Думу и Министерство здравоохранения.

В России предложили запретить путешествия в страны НАТО в период СВО. Об этом пишет «Абзац».

По мнению председателя общественного движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова, это позволит предотвратить использование средств россиян для поддержки киевского режима. Он также подчеркнул, что посещение стран НАТО может представлять опасность для граждан, так как их могут арестовать, завербовать или попытаться повлиять на их взгляды и убеждения.

Резяпов отметил, что исключения будут сделаны для тех, кто выезжает на лечение или для посещения близких. Предложение будет направлено в Государственную Думу и Министерство здравоохранения.