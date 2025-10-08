В России повысят пособие по безработице

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, изменения вступят в силу с 1 февраля 2026 года в связи с инфляцией. Выплату увеличат на 6,8%. Максимальный размер пособия составит около 16 тысяч рублей. В некоторых регионах, где применяются северные коэффициенты, размер может быть увеличен.

