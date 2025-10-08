В России назвали сроки завершения спецоперации на Украине

Россия может завершить СВО в осенне-зимний период 2026 года. Отмечается, что наступательные действия ВС РФ показывают, что фронт движется в сторону уменьшения территорий Украины. Скорость завершения СВО будет зависеть от возможностей, которыми располагает Запад для поддержки Киева.

В России назвали сроки завершения спецоперации на Украине. Об этом пишет Лента. Ру со ссылкой на военного эксперта Анатолия Матвийчука.

По его словам, Россия может завершить СВО в осенне-зимний период 2026 года.

Отмечается, что наступательные действия ВС РФ показывают, что фронт движется в сторону уменьшения территорий Украины. Скорость завершения СВО будет зависеть от возможностей, которыми располагает Запад для поддержки Киева.