В России нашли самую дешевую квартиру

Стоимость самой дешевой квартиры в России составляет 450 тысяч рублей. Она находится в городе Харабали в Астраханской области. Однокомнатная квартира без ремонта площадью 21 кв. м находится в пятиэтажке 1982 года. Есть балкон, небольшая кухня площадью 4 кв. м. Владелец в объявлении указал, что торг уместен.