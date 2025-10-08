В Минспорте РФ могут ввести запрет легионерам играть в Кубке России

Министерство спорта России рассматривает запрет на участие легионеров в матчах Кубка России, допуская только футболистов с правом выступать за сборную страны. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, ссылаясь на обсуждение с ассоциацией спортивных комментаторов. Министр Михаил Дегтярёв назвал идею интересной и обещал её тщательно изучить. Эта инициатива может стать частью реформы по ограничению иностранных игроков в российском футболе. Ранее Дегтярёв объявил о планах ужесточить лимит на легионеров в РПЛ с сезона 2026/27: сейчас разрешено заявлять до 13 иностранцев и выпускать на поле одновременно 8. Окончательное решение примут после консультаций с клубами и Российским футбольным союзом.

Министерство спорта России рассматривает возможность введения запрета на участие легионеров в матчах Кубка России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, ссылаясь на обсуждение, состоявшееся на встрече с руководством ассоциации спортивных комментаторов.

Предложение подразумевает, что в кубковых матчах смогут участвовать только футболисты, имеющие право выступать за сборную России. Министр спорта Михаил Дегтярёв охарактеризовал эту инициативу как интересную и пообещал её детальное рассмотрение.

Этот шаг может стать частью более широкой реформы, направленной на ограничение присутствия иностранных игроков в российском футболе. Ранее Дегтярёв уже анонсировал ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), который вступит в силу с сезона 2026/27. В настоящее время клубы могут заявлять до 13 иностранцев и выпускать на поле одновременно восемь легионеров.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято после дополнительных консультаций с профессиональными клубами и Российским футбольным союзом.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости