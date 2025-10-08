В Минспорте РФ могут ввести запрет легионерам играть в Кубке России

Министерство спорта России рассматривает возможность введения запрета на участие легионеров в матчах Кубка России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, ссылаясь на обсуждение, состоявшееся на встрече с руководством ассоциации спортивных комментаторов.
Предложение подразумевает, что в кубковых матчах смогут участвовать только футболисты, имеющие право выступать за сборную России. Министр спорта Михаил Дегтярёв охарактеризовал эту инициативу как интересную и пообещал её детальное рассмотрение.
Этот шаг может стать частью более широкой реформы, направленной на ограничение присутствия иностранных игроков в российском футболе. Ранее Дегтярёв уже анонсировал ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), который вступит в силу с сезона 2026/27. В настоящее время клубы могут заявлять до 13 иностранцев и выпускать на поле одновременно восемь легионеров.
Окончательное решение по данному вопросу будет принято после дополнительных консультаций с профессиональными клубами и Российским футбольным союзом.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости