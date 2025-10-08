Рязань
В Касимове начали восстанавливать купеческий дом
Об этом сообщает руководитель строительной организации Александр Наумкин. Отмечается, что здание 1917 года постройки, долгое время стоявшее бесхозным, начали восстанавливать. Сейчас на объекте проводится усиление фундамента и работы по укреплению несущего каркаса.

