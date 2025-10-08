В Госдуме предложили разрешить многодетным выбирать выплату вместо участка

Депутат Михаил Делягин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением дать всем многодетным семьям право выбирать между денежной выплатой и земельным участком. Сейчас такая возможность есть только в 8 регионах. Он отметил, что материнский капитал даётся за первых двух детей, а за третьего и последующих — только при отсутствии других мер поддержки. Право на участок не всегда актуально, поэтому предложил заменить его выплатой, равной средней стоимости земельного участка в регионе. Выплата должна быть доступна семьям с гражданами РФ, зарегистрированным минимум 10 лет в регионе, без других участков, где родители состоят в браке не менее 5 лет и не лишены родительских прав.

Сейчас возможность замены участка на деньги действует в Москве и области, Приморском крае, Иркутской, Тюменской, Калининградской, Калужской, Амурской областях и Республике Марий Эл.