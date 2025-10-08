В центре Рязани заметили автомобиль с заклеенным номером
Инцидент произошел в среду, 8 октября, на улице Свободы. Водители заметили на дороге Opel с заклеенной буквой в номере. «Любитель не платить за парковку», — отметил очевидец.
