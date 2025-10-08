В Банке России объяснили необходимость замены дизайна банкнот

По словам зампреда ЦБ РФ Сергея Белова, это важно для защиты от подделок, так как технологии развиваются стремительно, и нужно быть на шаг впереди мошенников. Он также подчеркнул, что банкноты — это не только инструмент расчета, но и визитная карточка страны, отражающая ее историю и достижения. Напомним, на сайте Банка России проходит онлайн-голосование за новый дизайн банкноты номиналом 500 рублей.

В Банке России объяснили необходимость замены дизайна банкнот. Об этом пишет РИА Новости.

По словам зампреда ЦБ РФ Сергея Белова, это важно для защиты от подделок, так как технологии развиваются стремительно, и нужно быть на шаг впереди мошенников.

Он также подчеркнул, что банкноты — это не только инструмент расчета, но и визитная карточка страны, отражающая ее историю и достижения. Белов добавил, что дизайн должен быть современным, красивым и удобным, чтобы людям хотелось держать купюры в руках.

Напомним, на сайте Банка России проходит онлайн-голосование за новый дизайн банкноты номиналом 500 рублей.