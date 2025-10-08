Средняя цена подержанного автомобиля в РФ опустилась ниже 1,4 миллиона рублей

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в сентябре 2025 года средняя стоимость б/у автомобиля составила 1 миллион 396 тысяч рублей. Это значение оказалось на 5,4% ниже, чем в прошлом году, и на 2,2% меньше, чем месяцем ранее. Аналитики объясняют снижение цен увеличением числа объявлений о продаже автомобилей на вторичном рынке, что привело к росту предложения. Впервые порог в 1,5 миллиона рублей средняя цена автомобиля на вторичном рынке преодолела в сентябре 2023 года, а в декабре того же года она превысила 1,6 миллиона рублей.

