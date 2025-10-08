РЖД запустили новые вагоны СВ в поездах, которые ходят через Рязань

Отмечается, что в них сделали полки длиной два метра, душевую кабину, добавили фен, утюг и гладильную доску. Сейчас увидеть их можно в некоторых составах поездов № 19/20 «Тихий Дон» Ростов-на-Дону — Москва и № 11/12 Анапа — Москва.