Рязанский священник прокомментировал приговор колдунье Алене Полынь

Владыка Питирим опубликовал пост в своем Telegram-канале. Он отметил, что женщина, призывавшая к физической расправе над священниками, получила по заслугам, но выразил сожаление, что она не раскаивается. Напомним, Колдунью, основательницу движения «Империи сильнейших ведьм», приговорили к двум годам колонии общего режима.