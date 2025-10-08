Рязанские полицейские обнаружили более 10 нарушений при перевозке детей

Отмечается, что во вторник, 7 октября, сотрудниками Госавтоинспекции проводили рейд. В результате выявили более 10 нарушений правил перевозки детей, на водителей составили административные протоколы.

Правоохранители напоминают, что родители должны позаботиться о безопасности своих детей в автомобиле.