Рязанке вернут более 1,6 млн рублей, которые она перечислила мошенникам

Установлено, что пенсионерка перечислила деньги на счета «дропперов» из Татарстана и Ставропольского края. Ведомство предъявило иски о взыскании с владельцев счетов в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.