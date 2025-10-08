Рязань
Рязанцы учатся оптимизировать рабочий процесс и повышать производительность труда
8 октября на базе Агентства развития бизнеса Рязанской области продолжается обучение представителей социальных учреждений основам бережливого производства. Тренинги ― часть федерального проекта «Производительность труда», одна из задач которого ― распространение культуры непрерывных улучшений на социальные и государственные сферы.

Обучение провели эксперты Регионального центра компетенций и Проектного центра АРБ. В число слушателей вошли сотрудники районных и городских больниц, учреждений дополнительного и основного образования, комплексных центров социального обслуживания населения. Каждый из них имеет разный уровень знакомства с методами оптимизации. Участники узнали об основных принципах бережливого подхода, научились отличать значимую работу от незначимой, определять потери в своей профессиональной деятельности, а также освоили технику картирования — визуализации рабочих процессов.

Напомним, Рязанская область вошла в список регионов, которые в пилотном режиме внедряют технологии бережливого производства в социальную сферу. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Бережливые проекты призваны улучшить качество услуг и удовлетворенность их пользователей, повысить эффективность работы учреждения и устранить временные, финансовые и другие потери, а также обеспечить безопасность и комфорт работы сотрудников и пользователей.

Подробности о реализации федпроекта можно узнать на ИТ- платформе производительность. рф.