Рязанцы сообщили о нашествии слизней

На нашествие слизней пожаловались жители улицы Почтовой поселка Чучково. Моллюсков замечают не только на огородах, но и пешеходных дорожках, скамейках, ступеньках, в подвалах. Преподаватель биологии местной общеобразовательной школы Анжелика Никашова рассказали «Прессе», что слизни сейчас ищут укромные места с правильным микроклиматом. «Очевидно это очаговые скопления по старым путям миграции из водоема в водоем. Если на участке много старых трухлявых построек, сырых ям, компостных и мусорных куч, полиэтиленовых пленок, под ними обязательно заведутся слизни», — рассказала она.

По ее словам, улитки вредны для садовых культур, поражают любые овощи. Кроме того, они поедают молодую рассаду и озимые культуры: пшеницу, рожь. Помимо этого, распространяют вирусные болезни.