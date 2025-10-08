Рязанцы назвали достойный размер пенсии

Согласно данным SuperJob, на данный момент рязанцы считают достойной пенсию в размере 47 600 рублей. Отмечается, что в феврале они называли сумму в 47 700 рублей, в июне 2024 — 47 300 рублей, а в декабре 2023 года — 45 700 рублей.