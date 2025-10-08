Рязанцев попросили помочь в поисках очевидцев ДТП с мотоциклом и электросамокатом
Отмечается, что авария случилась 13 сентября 2025 года в 17:00 на парковке у торгового центра на Московское шоссе. Столкнулись мотоцикл и электросамокат, которым управлял несовершеннолетний. Школьник получил травмы. Водитель мотоцикла скрылся с места аварии.
Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.
