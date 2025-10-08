Рязанца осудили за спил и попытку кражи сосен

Житель Касимовского района на сельхоз участке спилил более 180 деревьев. Ущерб превысил 277 тысяч рублей. Злоумышленник не успел похитить сосны, поскольку его остановил владелец земли. Шацкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на совершение кражи в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Вину осужденный признал и раскаялся. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.