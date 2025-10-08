Рязанца лишили «прав» за употребление алкоголя после ДТП

Установлено, что в августе 2025 года 23-летний житель Сапожка за рулем автомобиля ГАЗ-3110 врезался в остановку в селе Кривское. По словам водителя, на момент происшествия он был трезв, а выпил уже позже, не дождавшись сотрудников Госавтоинспекции. За несоблюдение требования ПДД (ст. 12.27 ч. 3 КоАП РФ) о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен, мужчину лишили права управления автотранспортом сроком на полтора года и оштрафовали на 45 тысяч рублей.

