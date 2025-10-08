Рязань
Россияне стали чаще интересоваться религиозной тематикой в интернете
Согласно данным Яндекса, за последние 15 лет религиозные сайты стали привлекать пользователей в 7,5 раз чаще, обогнав категории «Финансы» и «Недвижимость». Самой популярной категорией остается «Образование» (9% всех переходов), но ее рост был умеренным — 53%. Напротив, интерес к «Карьере» упал на 85%, а к «Работе компьютеров и гаджетов» и «Эзотерике» — на 79% и 71% соответственно.

Согласно данным Яндекса, за последние 15 лет религиозные сайты стали привлекать пользователей в 7,5 раз чаще, обогнав категории «Финансы» (рост в 3,9 раза) и «Недвижимость» (рост в 3,3 раза). Рост этих категорий может быть связан с эффектом низкой базы, так как их доля в общем трафике составляет менее 3%.

Самой популярной категорией остается «Образование» (9% всех переходов), но ее рост был умеренным — 53%. Напротив, интерес к «Карьере» упал на 85%, а к «Работе компьютеров и гаджетов» и «Эзотерике» — на 79% и 71% соответственно.

Некоторые категории показали переменчивый интерес: популярность «Музыки» снижалась до 2017 года, а затем выросла до максимума в 2021 году. Интерес к «Физкультуре» рос до 2016 года, после чего начал снижаться, и с 2022 года ресурсы этой тематики не входят в топ-1000 по переходам.