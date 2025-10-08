Россиянам назвали самую популярную дату свадьбы в 2026 году
Самая популярная дата свадьбы в следующем году — 26.06.2026. Ее выбрали уже свыше 530 пар в Москве. Остальные две самые востребованные даты — 6 июня и 8 августа. На них подано более 430 и 330 заявлений соответственно.
Россиянам назвали самую популярную дату свадьбы в 2026 году. Об этом ТАСС рассказала начальник московского ЗАГСа Светлана Уханева.
По ее словам, самая популярная дата свадьбы в следующем году —
Остальные две самые востребованные даты — 6 июня и 8 августа. На них подано более 430 и 330 заявлений соответственно.