Россия занялась разработкой мер поддержки пивоваренной отрасли

Власти России разрабатывают комплекс мер для поддержки отечественного пивоварения, сообщил замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов. В обсуждении участвуют также министерства сельского хозяйства и финансов. Инициативы охватят весь производственный цикл — от выращивания сырья (хмель, солод) до вывода продукции на рынок. Основная цель — стимулировать полную производственную цепочку и заменить ушедшие с рынка иностранные бренды российской продукцией. Ключевая мера — «российская полка», обязывающая магазины и интернет-ритейлеров выделять место для определённого объёма отечественного пива, аналогично действующей системе для российского вина с запуском с 1 марта 2026 года. Критерии российского продукта ещё определяются.

