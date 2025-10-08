Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
14°
Чтв, 09
16°
Птн, 10
15°
ЦБ USD 81.93 -1.07 08/10
ЦБ EUR 95.67 -1.16 08/10
Нал. USD 82.10 / 82.00 08/10 13:25
Нал. EUR 96.36 / 97.50 08/10 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 012
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 811
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 804
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 089
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россия занялась разработкой мер поддержки пивоваренной отрасли
Власти России разрабатывают комплекс мер для поддержки отечественного пивоварения, сообщил замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов. В обсуждении участвуют также министерства сельского хозяйства и финансов. Инициативы охватят весь производственный цикл — от выращивания сырья (хмель, солод) до вывода продукции на рынок. Основная цель — стимулировать полную производственную цепочку и заменить ушедшие с рынка иностранные бренды российской продукцией. Ключевая мера — «российская полка», обязывающая магазины и интернет-ритейлеров выделять место для определённого объёма отечественного пива, аналогично действующей системе для российского вина с запуском с 1 марта 2026 года. Критерии российского продукта ещё определяются.

Власти России начали разработку комплекса мер, направленных на поддержку отечественной пивоваренной отрасли. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Он отметил, что министерства сельского хозяйства и финансов также участвуют в обсуждении инициатив, которые охватят все этапы производства — от выращивания сырья до вывода готовой продукции на рынок.

Основная цель разрабатываемых мер — стимулировать развитие полной производственной цепочки в пивоварении. Это включает в себя выращивание отечественных сельскохозяйственных культур, таких как хмель и солод, а также создание условий для производства и маркетинга российских пивных напитков. В условиях ухода иностранных брендов с рынка власти стремятся создать условия для их замещения.

Одной из ключевых инициатив станет введение так называемой «российской полки», которая предполагает обязательное наличие определенной доли отечественной продукции на полках магазинов и в интернет-ритейле. Эта система уже успешно внедряется для российского вина и должна заработать с 1 марта 2026 года. В настоящее время еще предстоит определить критерии, по которым продукция будет считаться российской.

Программа поддержки пивоваренной отрасли находится на стадии обсуждения, и власти рассчитывают на её скорейшую реализацию.