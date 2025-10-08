Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области

Кроме того, за сутки ВС РФ поразили железнодорожный состав, задействованный для перебросок подразделений ВСУ. Потери украинской армии составили около 1,5 тысячи военнослужащих. Российские средства ПВО сбили четыре снаряда HIMARS, две управляемые авиабомбы, 218 беспилотников.