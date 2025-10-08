Российские разработчики представили прототип боевого шлема с ИИ для бойцов

Российские разработчики представили прототип боевого шлема «Соратник» с искусственным интеллектом, который анализирует обстановку на поле боя, показывая позиции своих и вражеских сил. Шлем использует данные с встроенной камеры, информацию от бойцов и дронов для создания единой картины ситуации и передачи видео на экран. Одновременно российская армия получит модернизированные бронежилеты «Оберег» с увеличенной защитой благодаря керамическим плитам и арамидному волокну, сохраняя мобильность бойца. Концерн «Калашников» представил комплект «Стрелок», включающий бронежилет «Корсет Плюс» с защитой шеи, плеч, паха и бедер. Эксперты отмечают значительный рост эффективности и эргономичности экипировки российских военных с начала специальной операции. Информацию передаёт RT.

Российские разработчики представили прототип боевого шлема «Соратник», оснащенного искусственным интеллектом, который способен анализировать обстановку на поле боя и отображать расположение как своих, так и вражеских сил.

По словам руководителя департамента проектов петербургского КБ, шлем будет использовать данные с камеры, установленной на нем, а также информацию от других бойцов и дронов для создания единой картины боевой обстановки. Искусственный интеллект будет подсказывать военнослужащему местонахождение товарищей и противника, а также передавать видео с дронов на специальный экран шлема, передает ТАСС.

Разработка шлема велась специалистами из Санкт-Петербурга и Москвы при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта. В дополнение к этому, российская армия получит крупную партию модернизированных бронежилетов «Оберег», которые обеспечивают увеличенную площадь защиты благодаря использованию керамических плит и арамидного волокна, сохраняя удобство и подвижность бойца.

Концерн «Калашников» также представил новый комплект «Стрелок», включающий бронежилет «Корсет Плюс», который защищает шею, плечи, пах и бедра. Эксперты отмечают, что с начала специальной военной операции экипировка российских военнослужащих стала значительно эффективнее и эргономичнее. Эту информацию передает издание RT.

Фото: ТАСС