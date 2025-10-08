Российские разработчики представили прототип боевого шлема с ИИ для бойцов

Российские разработчики представили прототип боевого шлема «Соратник», оснащенного искусственным интеллектом, который способен анализировать обстановку на поле боя и отображать расположение как своих, так и вражеских сил.
По словам руководителя департамента проектов петербургского КБ, шлем будет использовать данные с камеры, установленной на нем, а также информацию от других бойцов и дронов для создания единой картины боевой обстановки. Искусственный интеллект будет подсказывать военнослужащему местонахождение товарищей и противника, а также передавать видео с дронов на специальный экран шлема, передает ТАСС.
Разработка шлема велась специалистами из Санкт-Петербурга и Москвы при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта. В дополнение к этому, российская армия получит крупную партию модернизированных бронежилетов «Оберег», которые обеспечивают увеличенную площадь защиты благодаря использованию керамических плит и арамидного волокна, сохраняя удобство и подвижность бойца.
Концерн «Калашников» также представил новый комплект «Стрелок», включающий бронежилет «Корсет Плюс», который защищает шею, плечи, пах и бедра. Эксперты отмечают, что с начала специальной военной операции экипировка российских военнослужащих стала значительно эффективнее и эргономичнее. Эту информацию передает издание RT.
Фото: ТАСС