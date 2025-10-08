Российские банки начали внедрять оплату по ладони

Российские банки начали внедрять оплату по ладони. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Презентация нового устройства и сценария оплаты прошла на «Финополис-2025».

Новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации пользователя по рисунку вен ладони представили ВТБ и Центр биометрических технологий. С помощью инновационного терминала у предпринимателей в будущем появится возможность внедрить новый способ оплаты — достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру.

ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент. Распознавание по ладони может стать популярной альтернативой другим набирающим популярность биометрическим методам оплаты. Рисунок ладони является надежным идентификатором пользователя, а также более легок в сканировании — в ряде случаев это проще и быстрее, чем встать напротив камеры терминала, который считывает оплату «по лицу». Такой сканер можно разместить в любом удобном месте и под любым углом.

«Кровеносные сосуды поглощают ИК-излучение больше, чем окружающие их ткани, поэтому они выглядят более темными на полученном при помощи ИК-датчиков изображении. Это осложняет копирование данных при помощи фотографирования ладони пользователя или генерации изображения при помощи нейросетей, что повышает безопасность решения для пользователей», — пояснил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

Планируется, что в будущем ладонь будет добавлена в список согласованных модальностей, которые можно будет зарегистрировать централизованно вместе с изображением лица или образцом голоса. Покупатель сможет самостоятельно выбрать способ аутентификации или идентификации при проведении платежа или проверке возраста. При принятии изменений в ряд нормативных актов исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), а для биоэквайринга будет использоваться существующая инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ. Это обеспечит безопасное использование и применение ладони в биометрических сервисах.