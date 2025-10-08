Роспотребнадзор дал советы рязанцам, как выбрать вкусные помидоры

В первую очередь, нужно обратить внимание на внешний вид, томат должен быть упругий, с равномерным насыщенным цветом и без повреждений. По данным ведомства, главный критерий — аромат.