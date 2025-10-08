Роспотребнадзор дал советы рязанцам, как выбрать вкусные помидоры
Роспотребнадзор дал советы рязанцам, как выбрать вкусные помидоры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В первую очередь, нужно обратить внимание на внешний вид, томат должен быть упругий, с равномерным насыщенным цветом и без повреждений.
По данным ведомства, главный критерий — аромат.
У помидоров есть ряд преимуществ:
- низкокалорийные;
- состав: вода (95%), углеводы (3%), пищевые волокна (6%), белки (1,2%);
- богаты витамином С, минералами (магний, фосфор, калий, цинк, марганец):
- мощный антиоксидант.