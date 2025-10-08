Пьяный рязанец выехал на «встречку» и насмерть сбил мотоциклиста

Установлено, что ночью на улице Почтовой в Чучкове нетрезвый 33-летний местный житель за рулем автомобиля «Mazda» выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. В результате происшествия водитель двухколесного транспорта скончался. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Пьяный рязанец выехал на «встречку» и насмерть сбил мотоциклиста. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что ночью на улице Почтовой в Чучкове нетрезвый 33-летний местный житель за рулем автомобиля «Mazda» выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. В результате происшествия водитель двухколесного транспорта скончался.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.