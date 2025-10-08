Пьяный рязанец угнал «ВАЗ-2112»

В отдел полиции обратился 22-летний житель поселка учхоза Стенькино и сообщил, что утром не обнаружил свой автомобиль. Оперативники установили, что к угону причастен 28-летний мужчина. Он работал в Стенькино на небольшом производстве. Молодой человек, употребив алкоголь, решил уехать на чужом автомобиле, а позже сдал его в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело.