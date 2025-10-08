Прокуратура начала проверку после пожара с пострадавшими в Рязанской области

Прокуратура начала проверку после пожара с пострадавшими в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии в многоэтажке в деревне Ершово Старожиловского района случилось возгорание газовой смеси.

Пострадали пять человек, из них трое детей.

Прокурор Старожиловского района Евгений Денисов на месте происшествия обеспечивает надзор за исполнением законодательства и защитой прав потерпевших, а также осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов и экстренных служб.

Установление всех обстоятельств произошедшего, соблюдение жилищных прав жильцов дома, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами, контролируются прокуратурой района.