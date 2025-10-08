Прокуратура начала проверку после пожара с пострадавшими в Рязанской области
По предварительной версии в многоэтажке в деревне Ершово Старожиловского района случилось возгорание газовой смеси. Пострадали пять человек, из них трое детей. Прокурор Старожиловского района Евгений Денисов на месте происшествия обеспечивает надзор за исполнением законодательства и защитой прав потерпевших, а также осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов и экстренных служб.
Установление всех обстоятельств произошедшего, соблюдение жилищных прав жильцов дома, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами, контролируются прокуратурой района.