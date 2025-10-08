Полиция рассказала о пострадавшей в ДТП в Рязанской области
ДТП произошло 7 октября, примерно в 14:50, на 241-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». По предварительной информации полиции, 52-летний житель Москвы, управляя «Инфинити», столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива», за рулем которого была 39-летня жительница поселка Гусь-Железный. Женщина пострадала. Она с травмами обращалась за медпомощью. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно, что автомобили получили механические повреждения. У одного из них был поврежден бампер и капот, у другого — передняя дверь.