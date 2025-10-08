Павел Малков призвал сохранять мелкие детали на рязанских зданиях при ремонте

Глава региона Павел Малков обратил внимание на комментарий в своем Telegram-канале, в котором рязанец переживал за сохранение мозаики на здании бывшей столовой «Мещера», ныне ресторане на улице Дзержинского. Комментарий о ремонте дал мэр Виталий Артемов на заседании регионального правительства в среду, 8 октября. «Не будет ли затронута и утрачена уникальная мозаика, которая отражает нашу рязанскую природу», — зачитал вопрос рязанца Малков. Мэр объяснил, что собственник производит ремонт фасада. Мозаика затронуть не будет, подчеркнул Артемов. Работы проходят под присмотром властей.

Фото: соцсети