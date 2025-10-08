Мошенники начали предлагать россиянам приобрести схему выигрыша в лотерее

Мошенники обманывают россиян, предлагая приобрести схему выигрыша в лотерее, сообщает РИА «Новости». Аферисты вовлекают граждан в финансовую пирамиду. Они рассылают электронные письма с ссылками на Telegram-канал, где якобы публикуются схемы выигрыша в лотерею. Жертва мошенничества оплачивает доступ и переходит в Telegram-канал, но не находит там обещанную информацию. Вместо этого мошенники предлагают перепродажу доступа к каналу другим пользователям. Ранее МВД сообщило, что мошенники, выдавая себя за сотрудников штабов, начали рассылать российским военнослужащим поддельные приказы о награждении.

