Мэр Рязани заявил, что к отоплению не подключены 39 жилых домов

Глава администрации отметил, что на 8 октября к отоплению подключены все учреждения социальной сферы. Без тепла остаются жители 39 домов. «На Великанова отопление включили. На Ленинского Комсомола и 2-й Железнодорожной запускаем отопление сегодня и завтра. В течение двух дней планируем подключить отопление во всех оставшихся домах», — сказал Виталий Артемов. Напомним, ранее из-за срыва отопительного сезона прокуратура вынесла Артемову представление.

