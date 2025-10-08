«Мармакс» задаёт тренд: соседские центры становятся новым стандартом комфортной жизни

В современных крупных городах соседские центры — пространства для встреч и общения резидентов жилого комплекса — становятся все более наполненными и насыщенными. Сегодня они закрывают различные потребности жителей: от занятий спортом до гармоничного развития детей.
Например, в городском квартале «Манхэттен» коммьюнити- центр включают в себя фитнес-зал, детскую игровую комнату, коворкинг, бильярд и общественную террасу. Американский пул уже доказал свою востребованность среди резидентов, несмотря на то, что проект был сдан недавно. Соседский центр с подобным наполнением является уникальным для регионального рынка и задает тренд в сегменте жилой недвижимости бизнес-класса.
Применяемый подход уже стал визитной карточкой девелопера и стандартом в проектировании объектов. «Мармакс» первым в рязанском регионе реализовал концепцию создания подобных общественных пространств в каждом жилом комплексе. Безопасность и комфорт жителей обеспечивается системой контроля доступа — воспользоваться инфраструктурой могут только резиденты комплекса.
«Создание соседских центров — это не просто модный тренд, а воплощение нашей философии формирования комфортной городской среды. Мы создаем пространства, где резиденты разных возрастов не только живут, но и активно взаимодействуют друг с другом. Различное функциональное наполнение центров позволяет жителям экономить личное время, ведь все необходимое находится в доме. Соседские центры становятся точками притяжения, где формируются новые сообщества и рождаются интересные инициативы и амбициозные проекты», — отмечает директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс» Константин Денисов.
Детская игровая в соседском центре «Манхэттен»
Фитнес-зал в соседнем центре «Манхэттен»
Бильярд в соседнем центре «Манхэттен»
Коворкинг в соседнем центре «Манхэттен»