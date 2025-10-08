«Мармакс» задаёт тренд: соседские центры становятся новым стандартом комфортной жизни

В современных крупных городах соседские центры — пространства для встреч и общения резидентов жилого комплекса — становятся все более наполненными и насыщенными. Сегодня они закрывают различные потребности жителей: от занятий спортом до гармоничного развития детей.

Резидентам проектов девелоперской компании «Мармакс» доступны соседские центры разных форматов, объединенные целью дополнить разнообразие жизненных сценариев жителей. Во всех проектах девелопер создает локальное сообщество соседей: в многофункциональных пространствах резиденты могут общаться, совместно работать, учиться, развивать собственный бизнес, отмечать праздники, заниматься спортом и отдыхать. Дизайн и наполнение каждого такого центра «Мармакс» продумывает с учётом концепции проекта и изучения потребностей резидентов. Девелопер начал включать соседские центры в проекты в 2018 году и уже в 2021 году был первым с подобным жилым комплексом в портфеле. К 2025 году «Мармакс» уже накопил широкий пользовательский опыт и продолжает добавлять новые опции в общественные пространства.

Например, в городском квартале «Манхэттен» коммьюнити- центр включают в себя фитнес-зал, детскую игровую комнату, коворкинг, бильярд и общественную террасу. Американский пул уже доказал свою востребованность среди резидентов, несмотря на то, что проект был сдан недавно. Соседский центр с подобным наполнением является уникальным для регионального рынка и задает тренд в сегменте жилой недвижимости бизнес-класса.

Применяемый подход уже стал визитной карточкой девелопера и стандартом в проектировании объектов. «Мармакс» первым в рязанском регионе реализовал концепцию создания подобных общественных пространств в каждом жилом комплексе. Безопасность и комфорт жителей обеспечивается системой контроля доступа — воспользоваться инфраструктурой могут только резиденты комплекса.

«Создание соседских центров — это не просто модный тренд, а воплощение нашей философии формирования комфортной городской среды. Мы создаем пространства, где резиденты разных возрастов не только живут, но и активно взаимодействуют друг с другом. Различное функциональное наполнение центров позволяет жителям экономить личное время, ведь все необходимое находится в доме. Соседские центры становятся точками притяжения, где формируются новые сообщества и рождаются интересные инициативы и амбициозные проекты», — отмечает директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс» Константин Денисов.

Детская игровая в соседском центре «Манхэттен»

Фитнес-зал в соседнем центре «Манхэттен»

Бильярд в соседнем центре «Манхэттен»

Коворкинг в соседнем центре «Манхэттен»