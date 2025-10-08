Малков прокомментировал жалобы на организацию юбилея Есенина в Константинове
Губернатор Павел Малков прокомментировал жалобы на организацию 130-летия поэта Сергея Есенина в Константинове. Это произошло на заседании регправительства в среду, 8 октября.
«Не буду сейчас перечислять, и в интернете отзывы можно легко найти. Поручил провести работу над ошибками», — отметил губернатор.
На пять-шесть тысяч человек в воскресенье инфраструктуры было достаточно, там же были другие мероприятия, отметил глава региона. А вот на количество людей в основной праздник не хватило.
Напомним, на празднике выступил Сергей Безруков и группа «Пелагея». Рязанцы жаловались на пробки, и длинные очереди в туалеты.