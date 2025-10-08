Магнитные бури могут обрушиться на Землю 8 октября

В среду, 8 октября, на Земле ожидаются магнитные бури, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в своем Telegram-канале. Специалисты отметили, что накануне геомагнитная обстановка была слабо возмущенной из-за воздействия выброса солнечной массы, который достиг нашей планеты. В ближайшие сутки возможны слабые магнитные бури, однако вспышечная активность на Солнце остается слабо повышенной и постепенно снижается.

В среду, 8 октября, на Земле ожидаются магнитные бури, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в своем Telegram-канале.

Специалисты отметили, что накануне геомагнитная обстановка была слабо возмущенной из-за воздействия выброса солнечной массы, который достиг нашей планеты. В ближайшие сутки возможны слабые магнитные бури, однако вспышечная активность на Солнце остается слабо повышенной и постепенно снижается.

Напомним, по информации ИКИ РАН, к Земле приблизилось облако солнечной плазмы, выброшенное в ходе вспышки 3 октября. Из-за медленного и безударного характера выброса магнитосфера успела адаптироваться к изменениям.