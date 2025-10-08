Просроченные карты VISA и Mastercard выведут из оборота в России

В России планируется постепенный вывод из оборота просроченных банковских карт Visa и Mastercard.
Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин заявил, что это связано с рисками безопасности, вызванными истечением сертификатов безопасности чипов, которые перестали действовать с 1 января 2025 года, передает «Газета. ру».
Дубынин уточнил, что речь идет не о сроках действия карт, а о возвращении к модели, когда карты были срочными и требовали перевыпуска. Это решение обусловлено физическим износом пластиковых карт и необходимостью обеспечения безопасности при проведении платежных операций.
В настоящее время НСПК собирает мнения кредитных организаций для представления регулятору. Ожидается, что банки предложат сроки вывода из оборота просроченных карт, что может повлиять на финансовые операции внутри страны.
С 1 апреля 2015 года все платежи в России проходят через НСПК, в то время как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили свою работу в стране весной 2022 года из-за политической ситуации. Хотя карты этих систем продолжали функционировать внутри России, новые карты с тех пор не выпускались.