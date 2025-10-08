Рязань
Просроченные карты VISA и Mastercard выведут из оборота в России
