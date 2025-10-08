Госдума одобрила законопроект об обязательной отработке для выпускников медвузов

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который вводит механизм обязательной отработки для выпускников медицинских вузов. Об этом пишет «Ъ». Согласно новому документу, бюджетные места в медицинских учебных заведениях станут целевыми. Это означает, что первокурсникам придется заключать договоры с региональными министерствами здравоохранения или медицинскими организациями, обязываясь работать в государственных учреждениях определенное время после завершения обучения.

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который вводит механизм обязательной отработки для выпускников медицинских вузов. Об этом пишет «Ъ».

Согласно новому документу, бюджетные места в медицинских учебных заведениях станут целевыми. Это означает, что первокурсникам придется заключать договоры с региональными министерствами здравоохранения или медицинскими организациями, обязываясь работать в государственных учреждениях определенное время после завершения обучения.

Минздрав разработало проект поправок к закону «Об образовании» с февраля 2025 года. Изначально ведомство планировало, что выпускники должны будут трудоустроиться в медицинские учреждения в течение года и отработать там минимум три года (для студентов колледжей — два года). В случае отказа от трудоустройства выпускник обязан был бы компенсировать государству затраты на обучение в двукратном размере.

В августе Минздрав представил обновленный вариант законопроекта, который предлагает сделать все бюджетные места целевыми. В случае нарушения условий договора выпускники будут обязаны возместить затраты на обучение в трехкратном размере.

На заседании Госдумы депутаты одобрили документ, который обязывает студентов заключать договор с учреждением, если такое предложение имеется, а также если студент соответствует требованиям заказчика. Это правило также касается студентов, обучающихся по целевым местам.