Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
14°
Чтв, 09
16°
Птн, 10
13°
ЦБ USD 81.55 -0.38 09/10
ЦБ EUR 94.94 -0.73 09/10
Нал. USD 81.82 / 82.00 08/10 18:15
Нал. EUR 96.00 / 97.34 08/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 050
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 836
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 825
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 116
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Госдума одобрила законопроект об обязательной отработке для выпускников медвузов
Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который вводит механизм обязательной отработки для выпускников медицинских вузов. Об этом пишет «Ъ». Согласно новому документу, бюджетные места в медицинских учебных заведениях станут целевыми. Это означает, что первокурсникам придется заключать договоры с региональными министерствами здравоохранения или медицинскими организациями, обязываясь работать в государственных учреждениях определенное время после завершения обучения.

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который вводит механизм обязательной отработки для выпускников медицинских вузов. Об этом пишет «Ъ».

Согласно новому документу, бюджетные места в медицинских учебных заведениях станут целевыми. Это означает, что первокурсникам придется заключать договоры с региональными министерствами здравоохранения или медицинскими организациями, обязываясь работать в государственных учреждениях определенное время после завершения обучения.

Минздрав разработало проект поправок к закону «Об образовании» с февраля 2025 года. Изначально ведомство планировало, что выпускники должны будут трудоустроиться в медицинские учреждения в течение года и отработать там минимум три года (для студентов колледжей — два года). В случае отказа от трудоустройства выпускник обязан был бы компенсировать государству затраты на обучение в двукратном размере.

В августе Минздрав представил обновленный вариант законопроекта, который предлагает сделать все бюджетные места целевыми. В случае нарушения условий договора выпускники будут обязаны возместить затраты на обучение в трехкратном размере.

На заседании Госдумы депутаты одобрили документ, который обязывает студентов заключать договор с учреждением, если такое предложение имеется, а также если студент соответствует требованиям заказчика. Это правило также касается студентов, обучающихся по целевым местам.