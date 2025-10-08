ГАИ проверит «очередного маршрутчика-нарушителя» в Рязани

8 октября в ряде СМИ и телеграмм-каналов появились публикации об «очередном маршрутчике-нарушителе», которого засняли рязанцы. Об этом пишет пресс-служба ГАИ по Рязанской области. Ведомство также сообщил, что по данному факту уже начата проверка. Сотрудники Госавтоинспекции изучают материалы и собирают доказательства для дальнейших действий.

8 октября в ряде СМИ и телеграмм-каналов появились публикации об «очередном маршрутчике-нарушителе», которого засняли рязанцы. Об этом пишет пресс-служба ГАИ по Рязанской области.

Ведомство также сообщил, что по данному факту уже начата проверка. Сотрудники Госавтоинспекции изучают материалы и собирают доказательства для дальнейших действий.