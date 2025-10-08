Более 30 улиц Рязани остались без света
Ведутся ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов, сообщили в РГРЭС. Без света остались жители центра города, Солотчи, Московского и Советского районов.
В Рязани из-за аварии выключили свет на 33 улицах городах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях.
Ведутся ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов, сообщили в РГРЭС.
Света нет по следующим адресам:
- Соборная;
- Либкнехта;
- Грибоедова;
- Свободы;
- Солотчинское шоссе;
- Затинная;
- Почтовая;
- Ломоносова;
- Фурманова;
- Пугачева;
- Окский проезд;
- Посадский переулок;
- Лесопарковая;
- Сенная;
- Кольцова;
- Новослободская;
- Макаренко;
- Бакинских Комиссаров;
- Разина;
- Ленина;
- Новая;
- Радиозаводская;
- Халтурина;
- Гражданская;
- Рыбацкая;
- Телевизионная;
- Матросова;
- 8 марта;
- Куйбышевское шоссе;
- а также микрорайон Солотча.