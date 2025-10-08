Рязань
Более 30 улиц Рязани остались без света
Ведутся ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов, сообщили в РГРЭС. Без света остались жители центра города, Солотчи, Московского и Советского районов.

В Рязани из-за аварии выключили свет на 33 улицах городах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях.

Ведутся ремонтные работы. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов, сообщили в РГРЭС.

Света нет по следующим адресам:

  • Соборная;
  • Либкнехта;
  • Грибоедова;
  • Свободы;
  • Солотчинское шоссе;
  • Затинная;
  • Почтовая;
  • Ломоносова;
  • Фурманова;
  • Пугачева;
  • Окский проезд;
  • Посадский переулок;
  • Лесопарковая;
  • Сенная;
  • Кольцова;
  • Новослободская;
  • Макаренко;
  • Бакинских Комиссаров;
  • Разина;
  • Ленина;
  • Новая;
  • Радиозаводская;
  • Халтурина;
  • Гражданская;
  • Рыбацкая;
  • Телевизионная;
  • Матросова;
  • 8 марта;
  • Куйбышевское шоссе;
  • а также микрорайон Солотча.