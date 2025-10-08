Рязань
Аналитики сообщили, что в Рязанской области стало труднее найти работу
В сентябре 2025 года в Рязанской области ухудшилась ситуация на рынке труда: вакансий стало меньше на 20% по сравнению с прошлым годом и на 2% по сравнению с августом, всего более 8 тысяч. При этом количество резюме выросло на 30% в годовом выражении и на 7% за месяц, что увеличило конкуренцию до 4,3 кандидата на вакансию. Больше всего вакансий в сферах рабочего персонала (31%), продаж и обслуживания (22%) и производства (20%). Число предложений с полной занятостью упало на 23%, а с частичной — выросло на 14%. Удалённая работа востребована, но снизилась за год на 29%. Несмотря на снижение вакансий, медианные зарплаты выросли, особенно для частичной занятости и удалёнки — на 31%. Это говорит о росте гибкости работников и изменении структуры рынка труда в регионе.

В Рязанской области в сентябре 2025 года наблюдается ухудшение ситуации на рынке труда: количество вакансий сократилось, а конкуренция среди соискателей возросла. По данным аналитиков hh.ru, местные компании разместили более 8 тысяч вакансий, что на 20% меньше по сравнению с прошлым годом и на 2% меньше, чем в августе. В то же время количество резюме увеличилось на 30% в годовом выражении и на 7% за месяц, что привело к росту индекса конкуренции до 4,3 — на одну вакансию теперь приходится четыре активных кандидата.

Наибольшее количество вакансий сосредоточено в сферах рабочего персонала (31%), продаж и обслуживания клиентов (22%) и производства (20%). Кроме того, структура занятости в регионе становится разнообразнее: число предложений с полным рабочим днем снизилось на 23%, в то время как вакансии с частичной занятостью увеличились на 14%. Удаленная работа по-прежнему востребована, хотя за год её количество уменьшилось на 29%.

Несмотря на снижение числа вакансий, медианные зарплаты в регионе выросли. Наибольший рост зафиксирован в вакансиях с частичной занятостью — на 31%, а также в удаленных форматах работы — на 31%. Это говорит о том, что рынок труда в Рязанской области меняется, и работники становятся более гибкими в выборе формата занятости.