20-летнего рязанца осудили на шесть с половиной лет за наркопреступление

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года подсудимый вступил в преступный сговор. Злоумышленник получил запрещенные вещества массой не менее 2,78 граммов и попытался их сбыть на территории Рязани и области. Суд назначил молодому человеку наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

20-летнего рязанца осудили на шесть с половиной лет за наркопреступление. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

