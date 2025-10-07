Жительницу Московской области осудят за обман рязанского пенсионера на 720 тысяч рублей

По данным УМВД, 52-летняя жительница Московской области являлась пособницей зарубежного колл-центра дистанционных мошенников. Летом 2025 года женщина через интернет устроилась курьером по транспортировке денежных средств. 23 августа куратор дал ей задание приехать в Рязань на улицу Станкозаводскую и получить деньги от местного жителя.

Отмечается, что ранее 85-летнему рязанцу на стационарный телефон позвонил псевдо-работник «Ростелекома», сообщил об окончании срока договора на услуги связи и попросил для продления этого договора назвать паспортные данные, что пенсионер и сделал. После этого ему позвонил специалист «комитета банковского надзора» и уведомил, что со счета потерпевшего переводятся деньги лицу, подозреваемому в экстремизме. Чтобы правоохранительные органы при обыске не изъяли у пенсионера наличность и не наложили арест на его банковские счета, его убедили передать сбережения специальному курьеру.

Пенсионер передал женщине 720 тысяч рублей.

Женщину-курьера задержали в городе Жуковском Московской области и доставили в Рязань для проведения следственных действий.