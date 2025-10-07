Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
14°
Срд, 08
15°
Чтв, 09
16°
ЦБ USD 81.93 -1.07 08/10
ЦБ EUR 95.67 -1.16 08/10
Нал. USD 82.25 / 82.64 07/10 18:15
Нал. EUR 96.00 / 97.95 07/10 18:15
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 910
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 744
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 752
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 007
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Жители Дядькова пожаловались на вонь
«В Дядьково опять травят сероводородом. С прошедшей ночи до сих пор очень сильный запах! Когда это всё закончится? А послушать, так у нас всё на благо людей делается!» — отметили местные жители.

