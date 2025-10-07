Жители Дядькова пожаловались на вонь
«В Дядьково опять травят сероводородом. С прошедшей ночи до сих пор очень сильный запах! Когда это всё закончится? А послушать, так у нас всё на благо людей делается!» — отметили местные жители.
Жители Дядькова пожаловались на вонь. Жалобы публикует Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
