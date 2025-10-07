ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС
ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росэнергоатом.
Там сообщили, что украинский БПЛА ночью столкнулся с градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС. Произошла детонация, повреждений нет.
«Детонация беспилотника ВСУ не повлияла на работу Нововоронежской АЭС», — отметили в компании.