Владимир Путин отметил 73-й день рождения

7 октября президент России Владимир Путин отметил свой 73-й день рождения. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства планировал в этот день провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и ряд телефонных разговоров с зарубежными коллегами, связанные с текущей рабочей повесткой дня. Как сообщает РИА Новости, лидер КНДР Ким Чен Ын первым поздравил главу РФ с праздником. Напомним, что за всю свою карьеру президент лишь однажды взял выходной в свой день рождения — в 2014 году, когда отправился в тайгу. Ранее президент упоминал, что отмечает эту дату в кругу друзей и близких и не считает ее «национальным праздником».

7 октября президент России Владимир Путин отметил свой 73-й день рождения. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства планировал в этот день провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и ряд телефонных разговоров с зарубежными коллегами, связанные с текущей рабочей повесткой дня.

Как сообщает РИА Новости, лидер КНДР Ким Чен Ын первым поздравил главу РФ с праздником.

Напомним, что за всю свою карьеру президент лишь однажды взял выходной в свой день рождения — в 2014 году, когда отправился в тайгу. Ранее президент упоминал, что отмечает эту дату в кругу друзей и близких и не считает ее «национальным праздником».