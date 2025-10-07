В рязанской школе засняли таракана в столовой

«Администрация школы не обращает внимание на тараканов в столовой. Ответ такой — перед началом учебного года проводилась обработка. Но, как мы видим, это не привело к положительному результату», — написала девушка. Рязанка попросила провести повторную обработку от насекомых на осенних каникулах. В мэрии ответили на комментарий с возмущениями. Там пояснили, что специализированная организация периодически проводит дезинсекцию помещений гимназии № 5, в пищеблоке столовой также стоят ловушки.

Там подчеркнули, что администрацию школы дополнительно уведомили о необходимости проверки.

«Вопрос соблюдения санитарных норм и правил находится на контроле администрации учреждения», — добавили в ведомстве.

В сентябре был опубликован рейтинг лучших школ Рязани. Гимназия № 5 была на втором месте.